Acidente na BR-163 deixa quatro mortos em Bandeirantes

Um acidente grave ocorrido no km-475 da BR-163 na tarde de domingo (28) resultou na morte de pai e filho, e de mais dois passageiros. O acidente, registrado em Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande, envolveu uma colisão entre uma Toyota Hilux e dois caminhões.

Alfredo Antônio Tumelero, passageiro da Hilux, não resistiu aos ferimentos enquanto era transportado em estado grave para São Gabriel do Oeste. Ele faleceu no km-520 da rodovia estadual, próximo a Jaraguari. Tumelero ocupava o banco traseiro do veículo, que invadiu a pista contrária e colidiu com os caminhões que seguiam no sentido Campo Grande/Bandeirantes.

Além de Alfredo, Atelmo Wolfart e Helio José Wolfart também morreram no impacto da colisão, ocorrida no distrito de Congonha. Outra ocupante do banco traseiro, Acíria Maria Wolfart, foi socorrida e não corre risco de vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de investigação analisou as imagens da colisão, constatando que a Hilux invadiu a pista contrária, provocando o acidente. Os veículos envolvidos foram parar na área de vegetação, com a caminhonete tendo a lateral completamente destruída. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para realizar os procedimentos necessários.

Os motoristas dos caminhões saíram ilesos e permaneceram no local, acompanhando o trabalho dos peritos. Devido à colisão, o trânsito ficou lento no trecho e foi desviado pelo pátio de um restaurante próximo.

De acordo com uma testemunha, a caminhonete seguia para a Capital, enquanto os caminhões seguiam no sentido contrário. Informações preliminares indicam que a Hilux saiu da pista e colidiu lateralmente com uma carreta, antes de bater de frente com um dos caminhões.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.

