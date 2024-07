Briga em boate na Afonso Pena termina com tiros e três presos em flagrante

Uma briga em uma boate localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, acabou com tiros e três pessoas presas em flagrante na madrugada desta segunda-feira (29). Os envolvidos foram encontrados no cruzamento das avenidas Costa e Silva e Eduardo Elias Zahran, minutos depois da confusão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h para ir até a boate devido uma briga com tiros. Quando os militares chegaram no local, o gerente da boate relatou uma mulher loira teria efetuado os disparos e saído logo em seguida em um veículo Audi.

Depois de coletar informações, os policiais fizeram rondas e encontraram o carro descrito no cruzamento das avenidas Costa e Silva e Eduardo Elias Zarhan. O veículo foi abordado e nele estavam três pessoas, sendo a mulher loira, de 35 anos, e dois homens, de 38 e 39. No veículo foi encontrada uma pistola PT 92, um carregador com 4 munições intactas e um estojo deflagrado de munição 9 milímetros.

Ao serem questionados, um dos homens afirmou que a pistola era dele e que possuía registro, porém não tinha porte. Já a mulher assumiu ter efetuado os disparos após uma discussão com outro cliente que a segurou, ofendeu e também teria apontado uma arma de fogo para ela.

Os três foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol no início da manhã de hoje (29), e autuados em flagrante por disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e dirigir embriagado.

