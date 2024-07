Carro invade pista contrária e provoca explosão de carreta e caminhão na MS-299

Um grave acidente ocorreu na manhã deste domingo(28), uma carreta de óleo diesel e um caminhão de caragas secas explodiram após um carro invadir a pista contráaria na MS-299, entre Chapadão do Sul e Cassilândia.

O acidente ocorreu no trevo Indaiá do Sul e a pista ficou congestionado nos dois sentidos por mais de 1 hora. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que o caminhão estava estacionado no acostamento do trevo de acesso a Indaiá do Sul, no sentido Chapadão do Sul – Cassilândia, porque o pneu do veículo havia furado. O caminhão transportava metais, ferro-velho e radiadores.

Nesse mesmo sentido, um carro passava, mas o motorista perdeu o controle ao passar por um caminhão. Um passageiro informou aos Bombeiros que o motorista teria dormido ao volante e os demais passageiros também tentaram chamar a atenção dele.

O motorista acabou invadiu a faixa contrária com o carro e bateu em uma carreta carregada de óleo diesel. Após a colisão, a mesma capotou e atingiu o caminhão que estava parado no acostamento.

Com o impacto entre os grandes veóculos, ambos pegaram fogo e explodiram. Os dois caminhoneiros de cada veículo conseguiram sair antes de serem atingidos pelo fogo

O carro chegou a rodar na pista após a batida e os cincos pasageiros do veículo foram socorridos e estavam conscientes.

