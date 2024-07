Carro abandonado na Ernesto Geisel provoca engavetamento com três veículos

Na manhã desta segunda-feira (29), um carro abandonado na Avenida Ernesto Geisel causou um engavetamento envolvendo três veículos. Testemunhas relataram que o Peugeot 207 estava parado na faixa esquerda da via, próximo ao Córrego Segredo, desde a madrugada.

O motorista de um caminhão carregado com cilindros, que trafegava pela faixa esquerda no sentido Centro, relatou que percebeu o Peugeot parado ao se aproximar do semáforo no cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. O motorista tentou desviar do carro abandonado, mas acabou colidindo com uma Fiat Strada que estava parada no semáforo. Com o impacto, a caminhonete bateu na traseira de um Renault Logan.

Os ocupantes da Fiat Strada estavam a caminho do trabalho, no Camelódromo. O passageiro, de 23 anos, que não estava usando cinto de segurança, foi lançado contra o para-brisa do carro após a colisão. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa.

O Corpo de Bombeiros relatou que o esposo da condutora do Peugeot informou que o veículo foi deixado na pista após apresentar falhas mecânicas. Segundo ele, após as falhas, sua esposa ligou o pisca alerta, trancou o carro e pediu que ele fosse até o local. O homem chegou alguns minutos após o acidente acontecer.

Com duas faixas interditadas, o trânsito na região ficou lento. Os bombeiros permaneceram no local aguardando a chegada da BPtran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) para a realização dos procedimentos necessários.

