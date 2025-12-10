Acidente fatal na MS-267 mata motorista de 54 anos em Nova Andradina

Um grave acidente registrado na noite dessa terça-feira (9) resultou na morte de Marcos Alves de Souza, de 54 anos, morador de Garça (SP). Ele conduzia um Ford Fiesta pela MS-267, em Nova Andradina, quando colidiu violentamente na traseira de uma carreta bitrem. A cidade fica a 298 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil foi acionada após ser informada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) do distrito de Nova Casa Verde. Ao chegar ao local, a equipe constatou que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão.

O impacto foi tão forte que o Fiesta ficou completamente destruído. Marcos morreu na hora. Já o motorista da carreta relatou aos policiais que sentiu apenas um pequeno movimento na carroceria e, inicialmente, não percebeu que havia sido atingido. Ele só parou o veículo cerca de 500 metros adiante, ao notar que algo estava errado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil aponta que a própria vítima teria provocado o acidente. As circunstâncias exatas da batida ainda serão esclarecidas com a conclusão do laudo pericial e demais etapas da investigação.

