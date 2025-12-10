Funsat divulga 1.234 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande

Na Funsat (Fundação Social do Trabalho), o público pode conferir, nesta quarta-feira (10), um total de 1.234 vagas de emprego disponíveis. O número é o indicativo da Agência de Intermediação do órgão para o expediente do dia, com anúncios de 16 empresas que estão recrutando para 145 profissões diferentes.

A maioria das vagas é destinada a candidatos contratados para treinamentos remunerados, modalidade em que não é exigida experiência prévia. Entre essas oportunidades estão: ajudante de obras (2 vagas), atendente de padaria (3), auxiliar administrativo (7), balconista de açougue (3), camareira de hotel (3), frentista (5), oficial de manutenção (2) e 162 vagas para operador de caixa.

No quadro geral, com triagens mais específicas, há destaque para: assistente de prevenção de perdas (2), auxiliar de expedição (3), bombeiro hidráulico (3), churrasqueiro (2), consultor de vendas (5), eletricista de instalações (4), jardineiro (3), motorista entregador (4) e pedreiro (5 vagas).

Para vínculos temporários, estão abertas 48 vagas distribuídas entre oito profissões: ajudante de carga e descarga (5), ajudante de churrasqueiro (2), auxiliar de estoque (17), auxiliar de limpeza (14), classificador de grãos (5), oficial de manutenção (2), passadora de roupas (1) e soldador (2).

Já para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a intermediação contempla duas funções: auxiliar administrativo (1 vaga) e auxiliar de limpeza (2 vagas). Os interessados podem procurar atendimento diretamente no Guichê 1, no piso térreo da Fundação.

Mais novidades sobre oportunidades de emprego podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook, no perfil “Funsatcampograndems”. A sede da Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h.

A versão completa do Painel Municipal da Empregabilidade está acessível no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande: