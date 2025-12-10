Quarta-feira será marcada por calor de 34°C no Pantanal e chuva concentrada no Norte de MS

Instabilidade atinge cidades como Coxim e Camapuã, enquanto regiões como Aquidauana e Porto Murtinho enfrentam abafamento

A quarta-feira (10) deve ser marcada por contraste no clima em Mato Grosso do Sul. O mapa metereológico do Cemtec indica que a instabilidade ganha força na faixa Norte, com pancadas de chuva e risco de tempestades em municípios como Coxim (22°C/30°C), Camapuã (22°C/30°C) e Paranaíba (22°C/30°C). Nessa área, as nuvens carregadas permanecem ao longo do dia.

No Pantanal, o destaque é o calor. Aquidauana registra 23°C/34°C, uma das maiores máximas do Estado, e Corumbá segue com tempo mais seco e temperaturas entre 23°C e 33°C. Porto Murtinho também entra na lista das cidades quentes, com variação de 22°C a 33°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta dia abafado, com mínima de 21°C e máxima de 28°C, sob céu parcialmente nublado. No leste, Três Lagoas varia de 24°C a 32°C, com chance de chuva isolada.

O Sul também mantém temperaturas mais amenas, como em Iguatemi (19°C/30°C) e Ponta Porã (20°C/28°C), enquanto Dourados oscila entre 20°C e 32°C.

O Cemtec reforça que a combinação de calor e umidade segue alimentando áreas de instabilidade sobretudo no Norte, enquanto o restante do Estado enfrenta um dia quente, com variações de nuvens e pancadas isoladas.

