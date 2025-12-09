Envolvido em sequestro relâmpago de estudante da UFGD é preso em Dourados

Na manhã desta terça‑feira (9), um homem identificado como Ives Morales Dávila, de 19 anos, foi preso preventivamente por ser um dos autores do sequestro relâmpago e roubo majorado de um estudante universitário em Dourados. A prisão do criminoso foi cumprida pela 1ª Delegacia do município.

A vítma de 22 anos, que saía da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) foi interceptada por dois indivíduos no dia 29 de setembro de 2025. Os suspeitos em uma motocicleta ameaçaram o jovem e entraram no veículo dele, também agrediram o rapaz e o mantiveram em cárcere por cerca de oito horas. Em parte do tempo, ele foi colocado no porta‑mala

Os criminosos tentaram realizar transferências bancárias, mas a transação não foi concluída por falha no aplicativo. O crime terminou quando o combustível do carro acabou em uma estrada vicinal, momento em que os suspeitos fugiram levando apenas o celular da vítima.

A investigação identificou a motocicleta usada na ação, permitindo reunir provas que fundamentaram a prisão. Nesta terça-feira (09), policiais da 1ª Delegacia de Dourados com apoio da Depac, capturaram Ives, enquanto seguem as buscas pelo segundo envolvido no crime.

