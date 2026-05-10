Família lamenta morte de motociclista em acidente na Duque de Caxias

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a caminhonete reduz a velocidade e a motocicleta atinge a traseira do veículo

Por meio das redes sociais, familiares lamentaram a morte do motociclista José Roberto Cáceres da Silva, de 52 anos, que sofreu um acidente na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

“Estamos em luto. Perdemos nosso querido cunhado, José Roberto Fênix Cáceres da Silva”, lamentou um familiar.

No fim da tarde de sábado (9), a vítima conduzia uma motocicleta Honda Pop 110 e acabou colidindo na traseira de uma caminhonete Triton, que reduziu a velocidade ao se aproximar da sinalização semafórica.

José Roberto chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na garupa estava a esposa dele, de 56 anos, que sofreu fratura no fêmur devido ao impacto.

A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que ela havia entregado a motocicleta ao marido, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Os policiais que atenderam a ocorrência conseguiram imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do acidente.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete compareceu à delegacia, prestou depoimento e foi liberado na sequência.

A ocorrência foi acompanhada pelo investigador Marco Aurélio e pela delegada Thaina Borges.

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