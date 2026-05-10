Ônibus vindo de Brasília capota na BR-060 em MS

Uma pessoa morreu e passageiros de ônibus de viagem ficaram feridos

Um ônibus de viagem vindo de Brasília (DF), com destino à Rodoviária de Campo Grande, capotou após colidir com um veículo de passeio na madrugada deste domingo (10), na BR-060, próximo a Camapuã.

A colisão ocorreu nas proximidades do Posto São Pedro. O veículo de passeio, que trafegava pela pista contrária, seguia no sentido Bandeirantes–Camapuã.

O motorista do Golf não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o passageiro ficou gravemente ferido, conforme informações levantadas pela reportagem do Jornal O Estado MS.

Seis passageiros do ônibus ficaram feridos, receberam atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao hospital de Camapuã. Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), eles sofreram apenas lesões leves.

No momento, o trânsito no local flui no sistema pare-e-siga.

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