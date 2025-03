Acidente entre três veículos causa congestionamento de na Avenida Duque de Caxias

Um acidente envolvendo três veículos provocou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Duque de Caxias, região oeste de Campo Grande. O acidente, que aconteceu por volta das 7h, envolveu um Renault Sandero, um Nissan Versa e uma motocicleta. Uma mulher grávida de oito meses, que estava na garupa da moto atingida, precisou de atendimento médico.

De acordo com informações preliminares, a motocicleta seguia na pista do meio, atrás do Nissan Versa, quando foi atingida pelo condutor do Sandero, em circunstâncias ainda não esclarecidas. O impacto fez com que a moto batesse na traseira do Nissan, derrubando o condutor e a passageira.

Com o impacto, duas das três pistas da avenida ficaram bloqueadas pelos veículos envolvidos, restando apenas a faixa de ônibus para a passagem de outros carros. O congestionamento se estendeu por cerca de 30 minutos, com o trânsito lento até a Avenida Afonso Pena.

Logo após o acidente, uma equipe da Ronda Escolar da Polícia Militar que passava pelo local parou para prestar auxílio. Um socorrista da Unimed, que também trafegava pela avenida, prestou os primeiros socorros à gestante, que estava sentada no meio-fio, visivelmente assustada, mas sem ferimentos aparentes. O marido dela, que também caiu da moto, estava em pé e sem ferimentos, tentando acalmar a esposa.

Poucos minutos depois, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local para prestar atendimento médico à mulher e garantir que ela e o bebê estivessem bem. A Polícia Militar controlou o trânsito e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

