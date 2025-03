Operação ‘Oficina Fechada’ prende três pessoas por armazenarem drogas em Dourados

Nesta terça-feira (11), a operação “Oficina Fechada” foi deflagrada e resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão em Dourados. Um outro homem também acabou preso durante as buscas.

A operçaão foi desencadeado após o ínicio de uma investigação relacionada a apreensão de 4.992 kg de maconha em um caminhão baú localizado em uma oficina no Bairro Jardim Márcia.

A apreensão do caminhão ocorreu na noite de 9 de setembro de 2024, quando policiais civis identificaram que o veículo, furtado no Estado do Rio Grande do Sul, estava carregado com os entorpecentes.

A organização criminosafoi identificado atuando na região. Um homem de 33 anos, um de 37 anos foram detido em Dourados. Outros cinco mandados de busca e apreensão foram realizados em diferentes locais do município.

Foram apreendidas 53 munições dos calibres .38, .635 e .380 em posse de um outro homem que também foi preso em flagrante. Ele tem 36 anos

As investigações do caso continuam. A operação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.