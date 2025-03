Homem é preso por tráfico de drogas e 64g de maconha é apreendido,em Batayporã

Na tarde de ontem (11), a Delegacia de Batayporã, com o apoio da população, prendeu um homem de 24 anos, acusado de tráfico de drogas. A prisão aconteceu após investigações que confirmaram denúncias anônimas sobre a prática do crime em uma kitnet situada na região central da cidade.

Os investigadores realizaram diligências, incluindo o monitoramento de redes sociais, e confirmaram a veracidade das informações. Durante a abordagem, foi apreendido pouco mais de 64g de maconha, sendo parte dela já separada para comercialização, além de um telefone celular encontrado no local.

O autor foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial. A autoridade policial solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva.

