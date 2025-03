Funsat oferece 1.904 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande

Se você está em busca de uma oportunidade de emprego, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta quarta-feira (12) um total de 1.904 vagas em Campo Grande. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com destaque para 142 vagas para operador de caixa.

As vagas estão distribuídas em 161 funções diferentes, incluindo:

– Auxiliar nos serviços de alimentação – 155 vagas

– Alimentador de linha de produção – 10 vagas

– Armador de ferros – 15 vagas

– Consultor de vendas – 25 vagas

– Estoquista – 9 vagas

– Fiscal de prevenção de perdas – 5 vagas

– Magarefe – 40 vagas

– Pedreiro – 100 vagas

– Surfassagista – 1 vaga

– Técnico de enfermagem – 20 vagas

– Zelador – 10 vagas

Também há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs). São 20 vagas disponíveis, incluindo:

– Assistente administrativo – 3 vagas

– Operador de telemarketing ativo e receptivo – 10 vagas

– Repositor em supermercados – 5 vagas

– Repositor de mercadorias – 2 vagas

Os interessados podem acessar a lista completa de vagas pelo site da Funsat: www.campogrande.ms.gov.br/funsat. A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A Funsat reforça que é importante levar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho, para facilitar o processo de candidatura.

