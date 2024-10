Ao lado de Tereza Cristina, governador Eduardo Riedel declara apoio à Adriane no 2º turno; vídeo

A corrida eleitoral em Campo Grande ganha um novo capítulo importante, após com o anúncio do apoio do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), à reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP). O anúncio oficial foi feito na manhã desta quinta-feira (10), por meio de um vídeo publicado na rede social do governador. Nele, Riedel aparece ao lado da senadora Tereza Cristina.

“Estou aqui conversando com a senadora Tereza Cristina, e falando sobre o Mato Grosso do Sul, sobre Campo Grande e o futuro do Estado e da Capital. Estamos conversando sobre política e quero declarar o meu voto e o meu apoio à Adriane nesse segundo turno por entender que será o melhor para Campo Grande. Ela reúne, as condições para poder avançar numa transformação que a gente quer ver”, destacou o governador.

Tereza Cristina, madrinha política da prefeita Adriane, agradeceu a Riedel pela decisão. “Obrigada governador. Fico muito feliz pela sua declaração de voto e de apoio à Adriane. Estamos juntos, nuca estivemos separados, mas fomos adversários na eleição neste primeiro turno, mas agora esse é o caminho natural. E eu fico muito feliz pela coerência que nós dois temos na política”, disse a senadora.

Adriane Lopes havia apoiado Riedel no segundo turno das Eleições Estaduais 2022, acreditando no projeto de desenvolvimento para MS. Naquele pleito, a senadora Tereza Cristina também esteve ao lado do atual governador, fortalecendo a aliança política entre eles. Agora, essa parceria se reflete no apoio de Riedel à prefeita.

“Esse apoio fortalece ainda mais a nossa caminhada rumo ao segundo turno. O governador Eduardo Riedel é um grande parceiro de Campo Grande, e juntos vamos trabalhar para garantir que nossa cidade continue crescendo de forma sustentável, moderna e com qualidade de vida para todos”, afirmou Adriane. Assista:

