Homem é encontrado morto em área de mata em Naviraí

Na tarde de quarta-feira (10), um homem de 32 anos foi encontrado morto em uma área de mata no Residencial Portinari II, em Naviraí, a 359 km de Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, que não teve o nome divulgado, havia ido ao local para usar drogas momentos antes de ser encontrada sem vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h e, ao chegar no local, encontrou o corpo do homem sem documentos e com um saco preto ao lado. A Polícia Civil e a Perícia também foram chamadas para investigar a situação.

De acordo com relatos de uma testemunha, que estava com a vítima antes de sua morte, os dois haviam passado a manhã em uma conveniência, consumindo bebidas alcoólicas. Posteriormente, saíram juntos em uma motoneta em direção à área de mata, onde a vítima teria começado a usar cocaína.

Ainda conforme o registro policial, em um dado momento, a vítima passou a gritar, afirmando que tiraria a própria vida, e colocou o saco preto sobre a cabeça. A testemunha, que estava com ele, alegou ter saído para buscar ajuda, mas ao retornar, encontrou o homem sem sinais vitais. Ele ainda teria tentado reanimá-lo, sem sucesso, antes de acionar a polícia.

O caso foi registrado na delegacia de Naviraí como “morte a esclarecer”, e as investigações seguem em andamento para determinar as causas exatas do ocorrido.

