‘Projeto Transforme’ distribui hoje celulares apreendidos em presídios para alunos da rede pública de ensino

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) entregará nesta quinta-feira (10), aparelhos celulares preparados por acadêmicos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) para a Semed (Secretaria municipal de Educação), a fim de serem disponibilizados aos alunos da rede pública de ensino de Campo Grande.

Além disso, a expectativa é de que o MPMS receba celulares apreendidos pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública) para que as instituições de ensino superior possam prepará-los para os alunos poderem utilizá-los. Esta iniciativa é resultado do Projeto Transforme.

Há aproximadamente 4 anos, o projeto Transforme, inspirado no Alquimia II, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, atua por meio da doação de celulares, apreendidos em unidades prisionais, aos alunos que integram a Rede Pública de Ensino da Secretaria Municipal de Educação que não têm acesso à tecnologia. Esses alunos enfrentam dificuldades para realizar aulas e atividades remotas, situação agravada pela pandemia da covid-19.

Com a existência do projeto, os aparelhos apreendidos nos presídios, que seriam destruídos, agora são disponibilizados pela Agepen. Quem tiver interesse em participar do projeto, basta entrar em contato pelos telefones (67) 3316-2890 ou 2891, localizada na Rua da Paz, terceiro andar, em Campo Grande (MS).

