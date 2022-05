50 mil pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos pelo DOF

Os policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) aprenderam no final da tarde de ontem (10), uma carreta carregada com pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, próximo à rodovia BR-487, na zona rural de Itaquiraí, município que fica a 406 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes estavam realizando patrulha na região, quando o condutor da carreta que seguia sentido contrário entrou de repente em uma área de plantação de milho, chamando a atenção dos policais. Durante buscas, foi possível localizar o veículo e ao realizarem vistoria encontraram aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

Os policiais realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Várias placas foram achadas dentro do veículo, na tentativa dos contrabandistas de ludibriar a fiscalização.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.

