11 de maio: Dia Nacional do Reggae

Os integrantes da Associação de Reggae, Boli e Italhêra, estiveram no Podcast Entrevistando nesta quarta (11) em comemoração ao dia nacional do Reggae. O ritmo é de origem jamaicana e o dia se tornou lei em 2012, pela então presidente, Dilma Rousseff (PT).

Os integrantes falam sobre a importância da comemoração do Reggae , explicam sobre a bandeira, e também, relatam que o principal objetivo é alcançar políticas públicas para que a cultura não seja estereotipada. Boli, também menciona que o papel da associação é dialogar com artistas, e acima de tudo, com o poder público, para que as políticas públicas tenham novos olhares.

