5 pessoas envolvidas em espancamento coletivo em Juti são presas

A Polícia Civil, em uma operação coordenada entre a Delegacia de Juti, a Delegacia de Caarapó e a Polícia Militar, conseguiu prender cinco pessoas que participaram de um brutal espancamento coletivo contra um homem na cidade de Juti. O crime ocorreu nas primeiras horas do dia 14 de dezembro, ao término de um evento em celebração ao 36° aniversário de emancipação política da cidade.

Durante todo o dia daa última sexta-feira, 15 de dezembro, as autoridades policiais agiram de forma rápida e eficaz para identificar, localizar e prender os responsáveis pelo ato de violência. Quatro mulheres e um homem foram identificados e qualificados como agressores, sendo que o homem e duas mulheres foram detidos em Juti, enquanto as outras duas foram capturadas em Caarapó.

Todos os envolvidos foram autuados em flagrante e irão responder por homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima, na forma tentada. O caso chocou a comunidade local, e a ação enérgica da polícia representa um passo importante na busca por justiça.

O espancamento coletivo ocorreu após o término de um evento na cidade, manchando as celebrações de aniversário de emancipação política. A vítima, que foi alvo dessa violência, recebeu assistência médica e está sob cuidados para sua recuperação. As autoridades policiais afirmaram que a investigação continuará para esclarecer completamente os motivos por trás do ataque e identificar se há mais pessoas envolvidas no crime.

