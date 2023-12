Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas comemora avanço na Reforma Tributária, mas destaca desafios fiscais e sociais

A presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), dra. Inês Santiago, expressou sua satisfação com o avanço da Reforma Tributária, um tema debatido no Congresso por 30 anos. Contudo, apesar do progresso, ela enfatiza que a luta pelo equilíbrio fiscal e pela justiça social ainda continua.

“É um avanço após 30 anos de discussão e isso merece ser comemorado, porém, ainda ficamos longe do equilíbrio fiscal e da almejada justiça social em sua plenitude. Prova tal é que não se aprovou a cesta básica estendida e se aprovou equiparação salarial com ministros do STF para categorias de servidores”, pontuou a líder da FCDL-MS.

A Câmara dos Deputados aprovou a Reforma Tributária na noite de sexta-feira (15), com 371 votos a favor e 121 contra no primeiro turno, e 365 a 118 no segundo turno. O texto agora segue para promulgação.

Inês Santiago tem desempenhado um papel ativo, articulando com a bancada federal de Mato Grosso do Sul para obter apoio a mudanças em favor do setor de varejo e serviços. Uma das solicitações foi a derrubada do veto parcial que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores.

“Conseguimos manter muitas atividades econômicas do setor de serviço na alíquota reduzida, mantida também a possibilidade de reduzir em 30% os tributos cobrados na prestação de serviços de profissionais liberais. A manutenção da prorrogação dos incentivos fiscais às montadoras de veículos automotores é uma conquista importante para o Centro-Oeste, além do norte e nordeste. Mas, lamentamos a não aprovação da cesta básica estendida”, destacou Inês Santiago.

No dia 12 de dezembro, a presidente da FCDL-MS esteve em Brasília participando da última reunião do ano para debater as mudanças na Reforma Tributária em defesa do setor varejista. O cenário atual representa um passo significativo, mas a líder da FCDL-MS ressalta que os desafios para alcançar um equilíbrio fiscal e justiça social ainda persistem.