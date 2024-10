Dois veículos são apreendidos com mercadorias de contrabando e descaminho

Na madrugada desta quarta-feira(02), dois veículos com quantidade enormes mercadorias de contrabando e descaminho foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária na cidade de Angélica.

O prejuízo ao crime foi de R$ 194 mil. De acordo com informações do site Ivinoticias, foi dada uma ordem de parada à dois veículos no km 1 da MS-145, um GM Astra conduzido por um homem de 33 anos, que carregava 41 volumes de cadeado e 80 pacotes de Cigarros da marca Gudang Garam. O valor do veículo é R$ 27 mil e as mercadorias foram avaliadas em R$ 63 mil, totalizando R$ 90 mil.

O segundo veículo, que também eram um GM Astra. A condutora era mulher de 52 anos, que levava 20 volumes de relógios diversos e 2 volumes de óculos diversos. O veículo foi avaliado em R$ 18 mil e a mercadoria em R$ 86 mil. O prejuízo ao crime foi R$ 104 mil.

Os envolvidos foram liberados. As mercadorias e veículos foram levados ao pátio do Base Operacional e serão encaminhados à Receita Federal.

