Homem tenta fugir em veículo carregado com 200kg de caocaína e acaba preso em Dourados

Na tarde de ontem (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 220,8 Kg de cocaína em Dourados.

Na abordagem uma arma de fogo também foi apreendida. A PRF realizava uma fiscalização na BR-463, quando tentaram abordar uma Ford/Ranger. O condutor não obedeceu e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o condutor foi alcançado e detido.

O motorista disse que voltava de Ponta Porã para sua residência em Dourados. Durante vistoria na Unidade Operacional da PRF, foram encontrados compartimentos ocultos na caminhonete, onde estavam escondidos 61 tabletes de cloridrato de cocaína.

Após o flagrante e diante de mais informações obtidas, os policiais se deslocaram até a residência do homem, onde foram encontrados mais 139 tabletes de cocaína e uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada e 39 munições.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados.

