Homem é preso e carreta é apreendida com 215kg de cocaína em Dourados

Na tarde da última quinta-feira(29), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotréfico obtive informações de que uma carreta, de cor branca com reboque do tipo bitrem na cor preta estaria transportando entorpecentes entre as cidades de Ponta Porã e Dourados.

Segundo a denúncia, o destino era a fábrica de rações da BRF em Dourados. Uma equipe se deslocou até a cidade de Dourados, mas devido a urgência da situação, foi solicitado apoio operacional para investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON.

Perguntado, o motorista e proprietário do caminhão, J.V.P.S., negou estar transportando material ilícito, contudo, ao realizar detalhada vistoria na parte inferior da composição foi possível notar por um buraco circular em uma das travessas a presença de um volume contendo substância branca.

Os policiais aguardaram a descarga dos grãos de milho na fábrica da BRF e conduziram o motorista e a carreta até a sede do DEFRON para realização de revista minuciosa na composição.

Na sede, com o auxílio de uma furadeira, os policiais fizeram uma perfuração no assoalho do reboque e, ao puxar a broca de volta, a mesma retornou suja de substância análoga à cocaína. O motorista então admitiu que estava de fato transportando o entorpecente e que havia mais drogas escondidas na parte da frente do reboque.

Os policiais perfuraram um buraco no assoalho e localizaram alguns tabletes de substância análoga à cocaína escondidos em um compartimento secreto. Contudo, dada a quantidade e localização da droga, foi necessário desmontar o assoalho do reboque para retirada do material ilícito.

Foram encontrados 212 tabletes de cocaína, os quais totalizaram aproximadamente 215 quilos. O entorpecente e a carreta foram trazidos para Campo Grande e encontram-se apreendidos na sede da DENAR.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.