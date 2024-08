De MS, Yeltsin Jacques fica com o bronze nos 5mil metros nas Paralimpíadas de Paris

Outro brasileiro, Júlio César conquistou o ouro e quebrou o recorde mundial da prova

Durante prova disputada nesta madruagada(30), o paratleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques ficou como bronze no atletismo na prova dos 5000m classe T11 nas Paralimpíadas de Paris.

O atleta nasceu em Campo Grande e é campeão mundial da prova. Yeltsin defendia a medalha de ouro conquistada na Paralimpíada de Tóquio 2021 nos 1500m – T11.

Ao todo, ele já tem três medalhas paralímpicas, sendo um nome experiente no esporte paralimpico brasileiro.

O braisleiro Julio Cesar venceu a prova, ele ficou na lidernaça em toda a prova e quebrou o recorde mundial com o tempo de 14min48s85.

