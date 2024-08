PRF apreende duas toneladas de maconha em caminhonete abandonada na BR-060

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nessa quinta-feira (29), na BR-060, em Campo Grande, 2 toneladas de maconha escondidas em uma caminhonete.

De acordo com informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando avistaram o veículo dando meio volta na pista.

O motorista fugiu do automóvel e abandonou a caminhonete às margens da rodovia, fugindo a pé em meio a mata. Ele não foi localizado pelos policiais.

Ao vistoriar o veículo, foram encontradas centenas de tabletes contendo a droga. Além disso, os agentes descobriram que a caminhonete foi furtada em março deste ano, em uma cidade no interior de São Paulo.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Campo Grande e segue sob investigação.

