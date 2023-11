Prefeitura embarca em expedição que mostrará viabilidade da Rota Bioceânica

Dentro de dez dias, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, embarca rumo ao Chile. Participando da III Expedição da RILA (Rota de Integração Latino-Americana), a equipe da prefeitura viaja com outras autoridades, empresários e parceiros da empreitada.

Marcada para sair no dia 24 de novembro de Campo Grande, em frente ao Monumento Rila, a comitiva objetiva atestar a viabilidade econômica da Rota Bioceânica indicando aos participantes todo o processo aduaneiro, alfandegário e de desembaraço que passam os produtos exportados.

Detalhes quanto à documentação, trajeto, roteiro e agendas marcadas para os 10 dias de expedição foram repassados pelo diretor administrativo do Setlog/MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS), Dorival Oliveira, na última semana.

O secretário da Sidagro, Adelaido Vila, que fará parte da expedição, vê além de uma rota de escoamento de produção. “Quando falamos em Rila, não estamos falando somente do Corredor Bioceânico, estamos falando de outras rotas de integração que já estão em funcionamento e derrubam os muros que separam os nossos países, permitindo uma maior abertura econômica, social, cultural e visa o fortalecimento da América Latina como um grande celeiro abastecedor de alimentos para o mundo”, afirmou.

Para Paulo César Fialho, responsável pelo Escritório Internacional, o transporte de carga produzida no Mato Grosso do Sul com destino aos portos do Chile mostrará de fato os desafios e potencializar dados da Rota. “Temos um trabalho muito forte dentro do Comércio Exterior da Prefeitura que incentiva o uso da rota para o escoamento do que é produzido aqui, mas também para atrair novas mercadorias que são produzidas no exterior. Recebemos diversas delegações estrangeiras este ano e mostramos toda essa potencialidade”, disse.

“Esta é uma das mais importantes viagens da RILA, queremos que seja um verdadeiro test drive da rota bioceânica”, concluiu Cláudio Cavol, presidente do Setlog/MS , que agradece a parceria da Prefeitura de Campo Grande e a prefeita Adriane Lopes por todo apoio à expedição.

