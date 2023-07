Policiais encontram toneladas de agrotóxicos e cigarros em caminhão roubado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de hoje (4), 400 mil maços de cigarros contrabandeados e mais de 3 toneladas de agrotóxicos, sendo transportados em uma carreta com registro de roubo, na BR-163, em Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais deram sinal de parada ao condutor do caminhão Mercedes Benz/Atego. Ao avistar os policiais, o motorista não parou, iniciando a fuga pela rodovia. Após metros de perseguição, o motorista estacionou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizados pelos policiais.

Em vistoria, os policiais encontraram as caixas de cigarros e de agrotóxicos. A equipe também descobriu que o caminhão possuía registro de roubo/furto e utilizava placas falsas.

A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal em Mundo Novo (MS).

