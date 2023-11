Águas Guariroba alerta para ligações indevidas na rede de esgoto

Com a proximidade do período de chuvas, a Águas Guariroba traz um alerta importante para os clientes sobre as ligações de águas pluviais feitas de forma irregular na rede de esgoto. As ligações indevidas trazem riscos à saúde e ao meio ambiente, pois provocam extravasamentos de esgoto nas ruas. Em média, a concessionária realiza mil atendimentos relacionados a extravasamentos por mês. Mas, nos meses mais chuvosos (novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março), esse número aumenta em torno de 20%.

A supervisora de serviços da concessionária, Lauane da Silva, explica que cada rede que compõe o sistema de saneamento básico tem um papel diferente e fundamental. Ao todo são três tipos de rede: uma para distribuição de água, outra para coleta de esgoto e uma terceira preparada para receber a água da chuva.