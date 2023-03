Programa de aluguel social em Campo Grande está com inscrições abertas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), divulgou na quinta-feira (2), a abertura de inscrição para os interessados em participar do Programa de Locação Social, exclusivo nas regiões urbanas do Segredo, Imbirussu, Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Bandeira,

O prazo para participar vai do dia 02 de março de 2023 a 31 de março de 2023. A inscrição pode ser feita pelo site da Amhasf ou na sede da agência na R. Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, das 8h às 17h.

O programa é voltado para famílias inscritas na Amhasf, que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais de interesse social e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis do mercado imobiliário tradicional.

Locação social

A locação social foi criada na Lei Municipal 6.592/2021, em que a prefeitura autoriza a oferta direta ou com subsídio para locação de imóveis privados – unidades habitacionais economicamente acessíveis a segmentos de interesse social. A medida tem como objetivo reduzir o déficit habitacional em Campo Grande. Até o ano passado, esse índice era de 42 mil pessoas à espera de sorteio em programa social.

Os dados para inscrição devem ser preenchidos com maior quantidade de informações possíveis. Para participar do programa, é preciso ter renda familiar igual ou superior a 25% do salário mínimo, estar cadastrado na Amhasf, não ser dono, pretenso comprador, usufrutuário ou arrendatário de outro imóvel e não ter sido contemplado em programas habitacionais.

Também não pode ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos, podendo ser atendidas famílias cuja renda mensal bruta seja de até cinco salários mínimos, desde que, neste caso, a renda per capita não exceda a um salário mínimo.