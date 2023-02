Câmeras flagram mulher jogando soda cáustica no rosto de tatuador que ficou cego

Imagens de Câmeras de monitoramento, mostram o momento em que Sônia Obelar Gregório, 41 anos, joga liquido corrosivo no rosto do tatuador, Leandro Coelho, 30 anos, na quarta-feira (22), em Campo Grande. A vítima perdeu a visão e continua internado na Santa Casa.

O delegado responsável pelo caso, Felipe Madeira, confirmou que após teste rápido feito no líquido foi possível afirmar se tratar de soda cáustica, mas que aguarda laudo pericial.

Nas imagens é possível ver a mulher passando pela rua com o produto nas mãos. No vídeo, Sônia atravessa a rua Cajazeiras e se esconde atrás de um poste no cruzamento com a travessa Quernita. Na sequência, o tatuador aparece pilotando uma motocicleta e se aproximando da mulher. Ao parar a motocicleta, a mulher se aproxima e joga um líquido no rosto do rapaz e sai correndo a pé.

Segundo apurado pela reportagem, ela não aceitou o fim do relacionamento e começou a perseguir o rapaz até o dia em que desfigurou o rosto dele.

A mulher foi indiciada por lesão corporal gravíssima e perseguição.

