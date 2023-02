Travestis ameaçam motoristas com facas e obrigam transferência bancária

Três travestis acusadas de cometerem, pelo menos, oito assaltos, na região central de Campo Grande, entre maio de 2022 e janeiro deste ano, foram presas durante ação, em Campo Grande. As prisões foram executadas por policiais da Derf (Delegacia Especializada na Repressão aos Roubos e Furtos), nesta segunda-feira (13).

A polícia informou que as criminosas atacavam sempre com as mesmas formas de abordagem, esperavam os motoristas que passavam sozinhos pela Avenida Costa e Silva, na região da Vila Progresso, para cometerem os assaltos.

Assim que as vítimas diminuíam a velocidade ao passar pelo cruzamento, elas entravam no veículo e começavam a agir com bastante violência e munidas de facas, ameaçavam a vítima, obrigando a repassar senhas e fazer transferência bancária.

As investigações apontaram que três pessoas agiam juntas, Natacha, de 28 anos, Nycolly, 29 anos e Rayssa, de 25 anos. Ontem os policiais conseguiram capturar Natasha e Nycolly, que admitiram envolvimento nos crimes, afirmando estarem sob o efeito da abstinência de drogas, no momento dos crimes. Já a autora Raysa permanece foragida.

