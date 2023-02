Polícia Civil desarticula fraude com mel adulterado em Dourados

A Polícia Civil desencadeou hoje (13) a Operação “Dextrina” em Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) com o apoio da 1ª Delegacia de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

As investigações revelaram que alguns empresários da cidade falsificaram e adulteraram mel, adicionando glicose, dextrina e outros produtos químicos a sua composição. Isso foi comprovado por uma análise técnica do IAGRO. Por isso, houve uma representação por busca e apreensão nas residências e na empresa dos investigados.

Na residência de uma investigada, a polícia apreendeu selos falsificados e outros documentos que comprovam a falsificação. A empresa também foi fechada por não possuir autorização legal para funcionar, e todo o material foi entregue à Vigilância Sanitária para destruição.

Os investigados irão responder por mistura de espécie diferente, para vendê-los como puro, e por falsificação de selo público.

