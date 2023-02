Delegado da Polícia Federal tem viatura e arma roubadas em assalto

Um delegado da Polícia Federal teve o veículo e sua arma roubados na noite de sábado (4), em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O policial estava em um restaurante com a família e amigos, quando foi surpreendido pelos autores do crime. Eles exigiram a sua viatura, que estava descaracterizada. No momento da abordagem, a vítima avisou que estava armada e disse para os assaltantes não atirarem.

Ele levantou a camisa e, lentamente, entregou a arma. De acordo com informações, um dos homens mirou o revolver para a criança, de 12 anos.

Durante o final de semana, o policiamento em Ponta Porã e até na região do distrito de Sanga Puită até Posto Aquidaban na MS 163 foi reforçado.

A ação que acontece em pontos estratégicos e também nas estradas vicinais na região de fronteira não tem dia nem hora para encerrar e envolve diversos policiais, conforme informações que circulam em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

