Briga durante partida de futebol termina em morte: homem é esfaqueado

Identificado como Everton Vicente de Jesus, 43 anos, morreu no hospital, na manhã desta segunda-feira (13), após ser esfaqueado, durante uma discussão que teve com um suposto amigo, na Rua, Dos Ferroviários, região central de Campo Grande.

Consta no registro policial que, o autor, de 32 anos, está foragido e há suspeita de a briga ter iniciado durante uma partida de futebol, onde os dois estavam participando e tomando cerveja. Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 22h começou a briga e o autor desferiu dois golpes de faca contra a vítima e acertou o abdômen e tórax de Everton.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime. No hospital, os policiais ouviram a esposa do rapaz que detalhou o acontecido.

Everton acabou não resistindo aos ferimentos e morreu por volta das 7h da manhã desta segunda. O autor já foi identificado e o caso registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

