Homem esfaqueado morre em frente a sorveteria da Av. das Bandeiras

Correndo e gritando, um homem de aproximadamente 35 anos, caiu ao chão e morreu com um ferimento de faca no tórax, na tarde desta segunda-feira (19), em frente a uma sorveteria localizada na esquina da Avenida das Bandeiras com a rua Texaco, no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

Segundo comerciantes da região, a vítima chegou correndo com marcas de sangue pelo corpo e caiu no chão, com a respiração já fraca. Em seguida, eles acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que chegaram tarde demais e encontraram vítima já estava sem sinais vitais.

Partes das vestimentas da vítima, como boné e sapatos, ficaram espalhados de onde o homem saiu correndo na Rua Texaco. Poucos metros depois, ele caiu ao chão e morreu. A URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado), dos bombeiros, chegou 10 minutos após ser acionada.

A Polícia Militar também esteve no local.

