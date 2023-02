Times da Capital perdem e Comercial se complica com zero pontos

A 4° rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol foi marcada neste final de semana pela vitória de todos os times que jogaram em casa, no último domingo (12), com destaque para o Costa Rica que venceu, por 2 x 0, o Comercial.

Com gols de Edson e Bruninho, o Costa Rica venceu mais uma e manteve 100% de aproveitamento no campeonato, resultado que afunda o Comercial ainda mais na lanterna do grupo A com 3 derrotas. O jogo foi no Estádio Laertão, em Costa Rica.

De virada, o Aquidauanense venceu por 3×1 o time de Ivinhema. Julio César, Matheus Cabañas e Renê marcaram para o time de Aquidauana, que conseguiu se recuperar no placar após ter levado um gol de Douglas, pelo Ivinhema.

A partida aconteceu no estádio Noroeste, em Aquidauana. Com os resultados, o time douradense, Ivinhema e Aquidauanense ficaram igualados no grupo B, com 6 pontos.

Com gols de Pedro e Robinho, o DAC (Dourados Atlético Clube) se recuperou na última rodada, mantendo a invencibilidade em casa e vencendo por 2 x 0 o time do Novo no Estádio Fredis Saldivar, em Dourados.

Por fim, o Serc venceu pelo placar mínimo, de 1 a 0, o time do Operário. Com gols de Mailson (Joaninha), aos 2 minutos de primeiro tempo, a Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) segurou o resultado até o fim e conquistou três pontos importantes, se aproximando do seu arquirrival Costa Rica no grupo A.

Operário viaja agora para Tocantinópolis, onde enfrenta o time da casa pela Copa Verde.

Com informações do repórter João Gabriel Vialba