Abuso sexual contra sobrinhas e afilhada leva à prisão de idoso

Na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Vicentina, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um idoso de 65 anos. A ação faz parte da Operação Castelo de Areia, que apura crimes contra a dignidade sexual.

Ao O Estado Online, o delegado Bruno Carlos, responsável pelo caso, detalhou a prisão. “A prisão foi decretada após a representação da Autoridade Policial de Vicentina, que descobriu a prática de diversos crimes sexuais pelo investigado. O indiciado, abusou sexualmente de suas sobrinhas de 6 e 11 anos, além de sua afilhada de 34 anos. O crime, inclusive, foi confirmado pela esposa do acusado”, afirmou o delegado.

Conforme as investigações, o acusado, aproveitava momentos em que ficava sozinho com as vítimas para praticar atos libidinosos, tentar conjunção carnal e obrigar as vítimas a assistirem conteúdo pornográfico.

O indiciado foi detido na Delegacia de Polícia de Vicentina e será encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados) onde aguardará por julgamento. A Polícia Civil destaca a importância de denúncias para combater crimes contra a dignidade sexual e pede a colaboração da população.

O nome da Operação “Castelo de Areia” Refere-se a ilusões, aparências que são construídas, porém, sem alicerces firmes, e tendem a se desmanchar, como os castelos de areia desmancham nas águas do mar.

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.