Mulher flagra namorado estuprando filha de dez anos em Dourados

A mãe de uma garota de dez anos, flagrou o namorado, homem de 32 anos, abusando sexualmente de sua filha, no quarto da casa, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. A criança afirmou em depoimento que os abusos eram recorrentes.

Ao O Estado Online, a delegada Ana Claudia Pimentel Malheiros Gomes, da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) disse que a mãe da menina, mulher de 50 anos, procurou a delegacia, após flagrar o homem abusando de sua filha. “Ele se aproveitava de momentos em que a menina estava no quarto sozinha brincando com joguinho e levantava a blusa da criança e cometia os abusos”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, os dois não moravam juntos e o homem frequentava a casa aos finais de semana. “A mãe flagrou o rapaz abusando e nos procurou. Ela disse que a conversou com a filha que afirmou que os abusos aconteciam com uma certa frequência e que, o rapaz a ameaçava para que ela não contasse a ninguém”, disse.

O casal estava em um relacionamento de quatro anos e o flagrante aconteceu no último sábado (4) e a mãe procurou a delegacia na terça-feira para registrar a denúncia.

O homem foi preso ao chegar no trabalho e antes disso, ao saber que a mulher fez a denúncia, ele teria ido até a casa e quebrado os vidros com objetivo de intimidar vítima e a mãe.

“Depois que a mãe denunciou, ele voltou na casa dela, quebrou os vidros da janela e a ameaçou. Encontramos ele indo para o trabalho e montamos uma campana. Ele foi preso quando chegava no local, na terça-feira” informou a delegada.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e o homem preso está a disposição da Justiça.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.