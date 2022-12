Mãe descobre estupro da filha de 12 anos após sinais de gravidez

Uma mulher de 31 anos procurou a DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), em Corumbá, município localizado 417 km da capital, após descobrir gravidez da filha de 12 anos de idade. O caso será investigado pela Polícia Civil, por se configurar como estupro de vulnerável.

Conforme apuração do jornal Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência informa que a gravidez foi descoberta após a mãe notar que a filha começou a ter quadros de mal-estar, tontura e enjoo, por volta do final de novembro.

A mulher levou a filha ao posto médico, onde foi confirmada a suspeita de gravidez da menor. A menina foi encaminhada ao setor de DANT (Doenças e Agravos Não Transmissíveis), que confirmou a gestação de 19 semanas. Em sequência, o Conselho Tutelar foi acionado.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou para a mãe que o pai do bebê é um homem de 43 anos, mas teve receio de informar o nome do agressor.

Atualmente, a menina está com 20 semanas de gestação. Ela está sob atendimento psicossocial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e está sob investigação, conforme noticia o jornal da região.

Casos anteriores

Em 2019, a vítima, na época com nove anos, relatou para a mãe que tinha sido vítima de vários estupros, sendo que um dos autores era o próprio avô. Segundo ela, os estupro ocorreram quando tinha 06 anos de idade.

Detalhadamente, a menina contou que o avô abusou sexualmente dela na hora do banho. A menina também relatou que havia sido abusada pelo amigo do pai e pelos vizinhos do avô, conforme apuração do Diário Corumbaense.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do Diário Corumbaense