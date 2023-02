Mato Grosso do Sul já colheu 1,2% da soja plantada

O total colhido da soja platada na safra 2022/2023 representa 1,2% da área plantada e a operação está 7,6 pontos percentuais abaixo que o mesmo período da safra anterior. Trata-se da terceira semana da operação de colheita de soja finalizou com uma área de 46 mil hectares, em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado. A região sul está com a colheita mais avançada, com média de 1,5%, enquanto o centro está com 0,7% e o norte com 0,66% de média.

Conforme apuração do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio de Mato Grosso do Sul (SIGA-MS), todas as regiões do estado estão em pleno desenvolvimento fenológico vegetativo e reprodutivo, variando de R1 à R8 e apresentam boas condições em 93% das áreas. Com base no potencial produtivo das últimas cinco safras do estado, a estimativa é de uma produtividade de 53,44 sc/ha e produção de 12,3 milhões de toneladas de grãos.

O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi reforça que, neste momento, a revisão e manutenção das máquinas é primordial para evitar perdas na colheita. “É fundamental que o agricultor preze por uma manutenção preventiva, a fim de evitar falhas operacionais e interrupções das atividades em suas lavouras. Vale lembrar que, maquinários desregulados perdem a eficiência e estão sujeitos a pausas inesperadas, colocando em risco a qualidade dos grãos que estão em ponto de colheita”, explicou.

