Ao sair do trabalho, mecânico é surpreendido e baleado a tiros no rosto e costas

Mecânico de 40 anos, ferido por tiros no último sábado (12), quando saía do serviço, na cidade Costa Rica, a 336 quilômetros da Capital, está internado em estado grave, sob coma induzido, na Santa Casa de Campo Grande. O caso que aconteceu no fim de semana só veio a toma hoje (17) e a polícia civil já identificou o possível autor dos disparos.

Ao O Estado Online, o delegado responsável pelo caso, Caique Ducatti, explicou que a vítima foi atingida por três disparos que, acertaram o rosto e costas. Conforme o site MS Todo Dia, o suspeito que estava de motocicleta, fugiu após os disparos no sentido a cidade de Chapadão do Sul.

Conforme o delegado, um suspeito já teria sido identificado. Existem linhas de investigação para a tentativa de homicídio, mas não foram reveladas pelo delegado para não atrapalhar as investigações.

Estado de saúde

O paciente deu entrada na unidade hospitalar no dia 12 às 18h04. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sedado, intubado e em estado grave.

Ainda segundo a Santa Casa, ele aguarda procedimento cirúrgico pela equipe da bucomaxilofacial e avaliação da oftalmologia.

O crime

O mecânico saía do serviço com sua motocicleta, quando por volta das 12h40 a vítima seguia pela Rua Onze de Outubro e no cruzamento com a Rua Francisco Martins foi ferido pelos disparos. O autor fugiu em seguida sentido Chapadão do Sul.

Familiares disseram no dia à polícia que desconheciam qualquer desafeto do mecânico, que foi socorrido pela sua esposa até o hospital da cidade e depois encaminhado em vaga zero para Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos.

Com informações do site MS Todo Dia.