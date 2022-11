Associação Comercial prevê menos vagas temporárias

Com um percentual inferior ao registrado em 2021 pesquisa da Associação Comercial e Induistrail de Campo Grande revela que 57% das empresas devem abrir oportunidades. O percentual é menor que os resultados de 2021, quando o registrado foi de 69,66%, e de 2020, quando o índice foi 61,76%. Considerando o trimestre outubro a dezembro, a expectativa da ACICG é que sejam geradas cerca de 2 mil oportunidades de trabalho em empresas do setor terciário, que abrange atividades de comércio e serviços. No ano passado esse percentual era de 3 mil vagas.

As perspectivas para a geração de vagas temporárias estão menores no último trimestre de 2022, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). Um levantamento realizado pela entidade com mais de 100 empresários revela que 57% dos entrevistados pretendem contratar mão-de-obra para o final do ano. De acordo com a pesquisa, a maior parte das contratações deve ocorrer durante o mês de dezembro, diferente do ano passado em que a maioria sinalizou que pretendia contratar já na segunda quinzena de novembro.

O levantamento ainda indica que, dentre as empresas que pretendem ampliar a equipe com profissionais, a maior parte, ou seja, 65%, deve contratar até 2 pessoas e 33% pretendem agregar até 5 funcionários. Apenas 2% dos entrevistados responderam que devem contratar 10 pessoas ou mais. A ACICG também investigou como está a perspectiva de contratações em relação ao ano passado. 65% responderam que a previsão será igual a 2021; cerca de 24% sinalizaram que o número é menor este ano e 11% dos entrevistados revelaram que estão contratando mais em 2022.

Cargos nas áreas de vendas, atendimento, caixa, estoque e reposição de mercadorias são comuns neste período de vendas de final de ano. “Todo ano eleitoral impacta de alguma forma a economia, pois o cenário de incerteza diante de mudanças na gestão pública adia investimentos. A definição das eleições presidencial e estadual traz grande preocupação para os empresários com o futuro os fazendo reavaliar as expectativas”, revela Renato Paniago, presidente da ACICG. Realizada entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro de 2022, a pesquisa Perspectivas de Contratações para o Fim de Ano da ACICG contou com a participação de empresários dos ramos de vestuário, eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, jóias, alimentos, material de construção, entre outros.

