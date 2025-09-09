26º feminicídio em MS: genro é preso suspeito de matar a sogra a facadas em Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Civil prendeu, na manhã de ontem, segunda-feira (8), um homem identificado como Márcio, de 35 anos, suspeito de assassinar a sogra, Iracema Rosa da Silva Santos, de 75 anos, em Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande. A idosa foi encontrada morta com uma facada no pescoço, na lateral de sua própria residência.
De acordo com as investigações, o relacionamento entre vítima e genro era marcado por constantes desavenças. A filha de Iracema relatou à polícia que a mãe havia descoberto as agressões sofridas por ela e ameaçado denunciar o marido. Poucos dias antes do crime, Márcio já havia feito ameaças à sogra durante uma discussão.
Na noite do crime, o suspeito teria passado várias vezes pela casa da vítima. Testemunhas contaram que ele colocou fogo em objetos no quintal, trocou de roupas diversas vezes e tentou vender um celular novo, comportamento que chamou atenção da vizinhança. Na manhã seguinte, enquanto preparava malas para fugir, foi localizado escondido em uma casa abandonada na mesma quadra onde morava. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti.
O esposo de Iracema reforçou aos policiais que o único desafeto da idosa era o genro, conhecido pelo temperamento agressivo e pelo histórico de violência doméstica.
Com este caso, sobe para 26 o número de feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul em 2025, dado que acende alerta sobre a escalada da violência contra mulheres no estado.
O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.
Vítimas de feminicídio em MS este ano
Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro
Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro
Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro
Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro
Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro
Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março
Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março
Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril
Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio
Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio
Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaia) – 23 de maio
Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio
Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio
Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa, Campo Grande) – 28 de maio
Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho
Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho
Rose (Costa Rica) – 27 de junho
Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho
Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho
Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho
Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto
Dayane Garcia – (Nova Alvorada do Sul) – 3 de agosto
Dahiana Ferreira Bobadilla – (Bela Vista) – 9 de agosto
Letícia Ferreira , 25 anos – Cassilândia – 9 de agosto
Érica Regina Moreira Motta – (Bataguassu) – 27 de agosto
Iracema Rosa da Silva Santos – (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro
Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais
Ossada humana é encontrada em área de preservação em Maracaju