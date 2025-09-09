Funsat oferece 1,6 mil vagas de emprego nesta terça-feira (9)

Pelo Painel de Intermediação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), 165 empresas divulgam, nesta terça-feira (9), um total de 1.660 vagas. Os recrutamentos envolvem 134 profissões diferentes, para trabalhadores que estiverem com o cadastro em dia no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

As captações incluem vagas de açougueiro (21 postos), ajudante de eletricista (4 postos), atendente de farmácia balconista (10 postos), carpinteiro (7 postos), desossador (100 postos), magarefe (50 postos), motorista entregador (17 postos), operador de caixa (185 postos), soldador (3 postos) e mais 11 vagas para vendedor interno.

O total de 946 anúncios são voltados a contratação, na qual não se exige experiência ao novo colaborador. Lista que abrange oportunidades para 57 funções: gerente comercial (3 postos), auxiliar de logística (60 postos), operador do processo de produção (100 postos), repositor de mercadorias (60 postos), além de seis vagas para vendedor pracista.

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), a Agência de Intermediação contempla ainda cinco triagens: almoxarife, agente de saneamento, atendente de lojas, auxiliar de limpeza e porteiro. O candidato pode saber mais da modalidade, em consulta no Guichê 1 do departamento.

Acompanhe as novidades da Funsat pelo Instagram, no @funsat.cg. ou também no telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. A pasta está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h. No endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande veja o quadro completo de intermediação.