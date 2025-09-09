Reinaldo Azambuja tem últimos dias como presidente do PSDB

Ex-governador assumirá o comando do PL no próximo dia 21 de setembro

No último encontro da atual direção estadual do PSDB existe um consenso de que o deputado federal Geraldo Resende, que atualmente é o vice-presidente estadual da legenda e deverá assumir até 21 de outubro, quando haverá a escolha da nova diretoria ou executiva provisória. Inicialmente comenta-se que Beto Pereira deve assumir o comando da sigla, mas como ele também mantém conversa com o Republicanos pode ser que o partido passe para o comando do deputado estadual Pedro Caravina.

Apesar de já estar de malas prontas para filiação ao PL, no dia 21 de setembro, em evento que promete trazer lideranças nacionais do Partido Liberal, o ex-governador Reinaldo Azambuja, vem comandando as reuniões da Comissão Executiva estadual e determinando quem irá liderar a sigla. Outra certeza é de que a chapa a ser formada pelo partido para a disputa proporcional, seja para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa deve apoiar a reeleição de Eduardo Riedel pelo Governo de Mato Grosso do Sul que já se filiou ao PP.

Na capital, parlamentares contaram que em uma reunião recente com o ex-presidente municipal Beto Pereira, e com Reinaldo Azambuja deram início às conversas para definir a nova composição da executiva. O nome mais cotado para assumir a presidência municipal é o do Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, confirmou a articulação para ampliar a participação de vereadores da capital na executiva estadual do PSDB. “Marcelo Miranda é o vice-presidente e, como o Beto está saindo da presidência municipal para focar na chapa estadual, o Marcelo deve assumir. Todos nós vereadores aqui da capital vamos estar na direção também, na executiva”, disse.