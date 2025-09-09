Ossada humana é encontrada em área de preservação em Maracaju

Uma ossada humana foi localizada na manhã de ontem, segunda-feira (8) em uma área de preservação ambiental na Chácara Nossa Senhora Aparecida, região da Vila Margarida, zona rural de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que os restos mortais são de um homem em avançado estado de decomposição. A estimativa inicial é de que a morte tenha ocorrido há mais de um ano.

A ossada foi encontrada pelo arrendatário da propriedade, que fazia uma vistoria pela área quando percebeu os restos mortais próximos a um brejo. Ele acionou imediatamente a Polícia Civil, que isolou o local e solicitou a presença da perícia criminal para os procedimentos iniciais.

Após os trabalhos periciais no local, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames complementares. O próximo passo da investigação será o exame de DNA, que poderá identificar a vítima.

A Polícia Civil informou que famílias com parentes desaparecidos na região podem colaborar com as investigações fornecendo material genético, que será comparado com o perfil extraído da ossada.

O caso segue em investigação.

