CRAS recebe 108 jabutis que eram criados de forma clandestina em Cassilândia

Chegaram por volta das 11h dessa quarta-feira (21) ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, 108 jabutis de idades variadas que eram criados de forma clandestina em um terreno urbano da cidade de Cassilândia. Os animais foram resgatados após denúncia anônima no fim da tarde dessa terça-feira (20) por policiais militares ambientais.

O cidadão que criava os jabutis confessou que não tinha autorização de órgão ambiental, que começou com poucos e foram se reproduzindo rapidamente, fugindo de seu controle. Ele foi autuado e multado. Os animais são jabutis piranga, ovíparos, cada fêmea pode gerar seis filhotes por postura. Se bem cuidados, podem viver até 80 anos.

A coordenadora do CRAS, Aline Duarte, disse que tão logo os animais foram entregues, no fim da manhã dessa quarta-feira (21), receberam água e alimentação, e em seguida passaram por atendimento veterinário. "Eles ficarão em quarentena para que possamos avaliar o estado de saúde, estando bem seguirão para soltura na natureza", afirmou.

