Homem suspeito de dar tiros em saída de balada na Capital acaba preso

Homem, 42 anos que teria disparado tiros na saída de uma “balada” da Capital acabou preso na manhã desta quarta-feira (21), nos Bairros Vila Marli e Parque Laranjais durante uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª DP (1ª Delegacia de Polícia da Capital).

M.A.V.S. (42), suspeito de praticar o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, terminou preso em flagrante.

A ação se deu em razão de dois mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Justiça Criminal da Capital. Os mandados foram cumpridos em dois endereços do suspeito, investigado por ocorrência recente envolvendo disparos de arma de fogo. Segundo apurado, o indivíduo teria se envolvido em uma briga generalizada e, na saída de uma “balada”, teria efetuado disparos para o alto.

O caso foi registrado na DEPAC-CENTRO e remetido à 1ª DP para o início das investigações. Desse modo, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) empreendeu todas as diligências possíveis para a apuração dos fatos, resultando na representação por buscas e apreensões no domicílio e no local de trabalho do suspeito, este último onde funcionava uma oficina mecânica.

No domicílio do investigado, quando da chegada dos agentes da lei, ele arremessou pela varanda do imóvel um revólver de calibre .357, caindo o objeto no mato do terreno vizinho, porém o comportamento foi percebido pela equipe policial, que recuperou o objeto arremessado.

Neste endereço, diversas munições foram localizadas no guarda-roupa de um dos quartos. E, na oficina mecânica, os policiais também apreenderam munições armazenadas na gaveta do escritório.

A PM divulgou que foram apreendidos: 1 revólver de calibre .357; 4 munições de calibre .635; 11 munições de calibre .38; 10 munições de calibre .357; 3 munições de calibre .380; e 1 munição de calibre .9mm.

Fora o material ilícito, também foram localizadas duas armas de AirSoft (pressão), sendo um revólver e uma pistola, mais 6 munições.