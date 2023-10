São Paulo x Athletico: veja onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Athletico entram em campo nesta quarta-feira (21), às 18h (horário de MS), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca retomar o caminho das vitórias após tropeço contra o Palmeiras e Grêmio nas duas últimas partidas. Já o Furacão vem de empate em 2 a 2 com o América-MG, fora de casa, após abrir dois gols de vantagem.

O clube paulista está em oitavo lugar na tabela, com 15 pontos, enquanto o time do Paraná está logo acima, com 16 pontos. Assim, se ambos vencerem e os outros resultados da rodada ajudarem, qualquer um deles pode entrar no G4.

O Tricolor teve mais de uma semana para se preparar e pensar na partida. A equipe vivia a expectativa de estreia de Alexandre Pato, mas não deve ser relacionado, por enquanto.

Na pausa por causa da data FIFA, o Rubro-Negro teve uma mudança no comando, com a saída do diretor-técnico Felipão para comandar o Atlético-MG, além da demissão de Paulo Turra. O auxiliar Wesley Carvalho assume interinamente.

Onde assistir

O sportv e o Premiere transmitem a partida ao vivo.

Prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior terá que fazer mudanças importantes. Ele não deve ter Arboleda, que volta de jogos com a seleção do Equador, enquanto Pablo Maia e Michel Araújo, suspensos, são desfalques certos. Para a zaga, Alan Franco e Diego Costa disputam a vaga. No meio, Luan pode ter nova chance, e Rodrigo Nestor retorna para o time titular.

Time provável: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri.

Já o Athletico tem a volta do zagueiro Pedro Henrique, que cumpriu suspensão, no lugar de Zé Ivaldo. Por outro lado, os suspensos Erick e Canobbio ficam fora – o atacante já seria baixa pela convocação para amistosos do Uruguai. O atacante Pablo, que se recuperou de lesão muscular e treina normalmente, ainda não foi relacionado.

Time provável: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Alex Santana e Vitor Bueno; Cuello, Vitor Roque e Thiago Andrade (Terans ou Christian).